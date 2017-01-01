Горы (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Поэтичное эссе о тех, кто решил взобраться на самые, казалось бы, недосягаемые вершины. Почему человечество так стремится покорять горы? Почему оно раз за разом идет на риск, только чтобы взглянуть на мир с невероятной высот�ы? Снятая в 15 странах документальная картина наполнена захватывающими видами, которые сопровождают отрывки из книги британского писателя Роберта Макфарлейна «Горы разума» под музыку Австралийского камерного оркестра.
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Информация
СтранаАвстралия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb