Горы (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Поэтичное эссе о тех, кто решил взобраться на самые, казалось бы, недосягаемые вершины. Почему человечество так стремится покорять горы? Почему оно раз за разом идет на риск, только чтобы взглянуть на мир с невероятной высот�ы? Снятая в 15 странах документальная картина наполнена захватывающими видами, которые сопровождают отрывки из книги британского писателя Роберта Макфарлейна «Горы разума» под музыку Австралийского камерного оркестра.



Горы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.