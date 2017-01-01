Горы
Wink
Фильмы
Горы
8.62017, Mountain
Документальные70 мин6+

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Горы (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Поэтичное эссе о тех, кто решил взобраться на самые, казалось бы, недосягаемые вершины. Почему человечество так стремится покорять горы? Почему оно раз за разом идет на риск, только чтобы взглянуть на мир с невероятной высоты? Снятая в 15 странах документальная картина наполнена захватывающими видами, которые сопровождают отрывки из книги британского писателя Роберта Макфарлейна «Горы разума» под музыку Австралийского камерного оркестра.

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Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb