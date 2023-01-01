Городской охотник (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экранизация одноименной манги с Джеки Чаном в роли знаменитого частного детектива, грозы преступников и заядлого сердцееда. Рио Саэба и его помощник Хидэюки Макимура заведуют детективным агентством «Городской охотник». Однажды Макимура погибает, и Рио соглашается присматривать за его сестрой Каори, которая тайно в него влюблена. Тем сложнее для нее, ведь Саэба постоянно купается в женском внимании. Вскоре Рио поступает новое задание — найти пропавшую дочь богатого владельца газетного бизнеса. Поиски приводят Саэбу на шикарный круизный лайнер, который как раз в это время атакуют террористы. Получится ли у главного героя победить злодеев и спасти девушку, увидите, когда будете смотреть фильм «Городской охотник» 1992 года онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.



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