Город Юрского периода
Актёры и съёмочная группа фильма «Город Юрского периода»

Режиссёры

Шон Кэйн

Sean Cain
Режиссёр

Актёры

Рэй Уайз

Ray Wise
АктёрWarden Lewis
Кевин Гейдж

Kevin Gage
АктёрDoyle
Вернон Уэллс

Vernon Wells
АктёрAgent LaFranco
Роберт ЛаСардо

Robert LaSardo
АктёрCorporal Ignacio
София Мэттссон

Sofia Mattsson
АктрисаStephanie
Кайла Карлайл

Kayla Carlyle
АктрисаSarah
Джек Форсинито

Jack Forcinito
АктёрCaptain Talbot
Ванесса В. Джонстон

Violet Jones
АктрисаErika (в титрах: Vanessa Johnston)
Келси Уотсон

Kelcey Watson
АктёрArmstrong (в титрах: Kelcivious Jones)

Сценаристы

Шон Кэйн

Sean Cain
Сценарист

Продюсеры

Энтони Фанкхаузер

Anthony Fankhauser
Продюсер
Дж.Дж. Ким

J.J. Kim
Продюсер

Монтажёры

Шон Кэйн

Sean Cain
Монтажёр