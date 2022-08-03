Динозавры не вымерли, а содержатся в сверхсекретной лаборатории в Лос-Анджелесе, и однажды им удается выбраться оттуда на свободу. Город охвачен паникой. Спецотряд отлавливает доисторических хищников и помещает в тюрьму по соседству с заключенными, которые ждут своего приговора.

