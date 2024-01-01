Город тайн: Исчезнувшая
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Город тайн: Исчезнувшая

Город тайн: Исчезнувшая (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Force of Nature: The Dry 2
Триллеры, Криминал18+

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Сюжет

Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно неясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.

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