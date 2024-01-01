Город тайн: Исчезнувшая (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Force of Nature: The Dry 2
Триллеры, Криминал18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у нег�о возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно неясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.
Город тайн: Исчезнувшая смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Коннолли
- АТАктриса
Анна
Торв
- Актриса
Жаклин
Маккензи
- ЛААктриса
Люси
Анселл
- ТБАктёр
Тони
Бриггс
- РМАктриса
Робин
МакЛиви
- ДФАктриса
Деборра-Ли
Фернесс
- Актёр
Ричард
Роксбург
- ССАктриса
Сиси
Стрингер
- ДЛАктёр
Джереми
Линдсэй Тейлор
- Актёр
Эрик
Бана
- ДХСценарист
Джейн
Харпер
- Сценарист
Роберт
Коннолли
- ДМПродюсер
Джоди
Маттерсон
- Продюсер
Роберт
Коннолли
- Продюсер
Эрик
Бана