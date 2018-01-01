Wink
Город проклятых
Актёры и съёмочная группа фильма «Город проклятых»

Актёры и съёмочная группа фильма «Город проклятых»

Режиссёры

Брайан Гилберт

Brian Gilbert
Режиссёр

Актёры

Кристина Риччи

Christina Ricci
АктрисаCassie Grant
Йоан Гриффит

Ioan Gruffudd
АктёрDan Blakeley
Стивен Диллэйн

Stephen Dillane
АктёрSimon Kirkman
Керри Фокс

Kerry Fox
АктрисаMarion Kirkman
Саймон Расселл Бил

Simon Russell Beale
АктёрLuke Fraser
Роберт Харди

Robert Hardy
АктёрThe Bishop
Гарри Форрестер

Harry Forrester
Актёр
Джессика Манн

Jessica Mann
АктрисаEmma Kirkman
Питер МакНамара

Peter McNamara
АктёрFrederick Michael Argyle
Марк Багналл

Mark Bagnall
АктёрThe Gathering

Сценаристы

Энтони Хоровиц

Anthony Horowitz
Сценарист

Продюсеры

Питер Самуэльсон

Peter Samuelson
Продюсер
Стив Кристиан

Steve Christian
Продюсер

Художники

Фрэнк Уолш

Frank Walsh
Художник
Ник Эде

Nic Ede
Художник

Композиторы

Энн Дадли

Anne Dudley
Композитор