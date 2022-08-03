Горбун из Нотр Дама 2 (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.52002, The Hunchback of Notre Dame II
Мультфильм, Семейный63 мин6+
О фильме
Продолжение приключений Квазимодо… Однажды Квазимодо случайно заходит в странствующий цирк злого волшебника Саруша и влюбляется в его ассистентку Мэделин. Жадный Саруш крадет знаменитый колокол из Нотр-Даммского собора, чтобы при помощи волшебства добиться могущества…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.6 IMDb
