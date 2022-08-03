Wink
Детям
Горбун из Нотр Дама 2

Горбун из Нотр Дама 2 (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, The Hunchback of Notre Dame II
Мультфильм63 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Продолжение приключений Квазимодо… Однажды Квазимодо случайно заходит в странствующий цирк злого волшебника Саруша и влюбляется в его ассистентку Мэделин. Жадный Саруш крадет знаменитый колокол из Нотр-Даммского собора, чтобы при помощи волшебства добиться могущества…

Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Горбун из Нотр Дама 2»