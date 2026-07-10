Wink
Фильмы
Горбачева
Актёры и съёмочная группа фильма «Горбачева»

Актёры и съёмочная группа фильма «Горбачева»

Режиссёры

Родион Чепель

Родион Чепель

Режиссёр

Актёры

Рональд Рейган

Рональд Рейган

Ronald Reagan
Актёр
Виталий Евдокимов

Виталий Евдокимов

Актёр

Сценаристы

Когершын Сагиева

Когершын Сагиева

Сценарист

Продюсеры

Асмик Мовсисян

Асмик Мовсисян

Продюсер
Анастасия Рыцина

Анастасия Рыцина

Продюсер

Операторы

Дмитрий Крылов

Дмитрий Крылов

Оператор