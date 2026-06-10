Раиса Горбачева, Нэнси Рейган, Жаклин Кеннеди, Маргарет Тэтчер. Их имена давно стоят в одном ряду. Фильм — попытка переосмыслить роль Раисы Горбачевой в истории современной России. Как девочка из простого села выросла в одного из главных гуманистов XX века, совершив революцию во многих сферах жизни страны? Почему именно Раисе Максимовне мы обязаны реформам в образовании, медицине, культуре, а озвученные ей мысли и идеи актуальны до сих пор? О роли женщины в обществе, семье, культурных и духовных ценностях.

