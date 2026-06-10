Горбачева
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Горбачева
2024, Горбачева
Документальный77 мин18+
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Горбачева (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Раиса Горбачева, Нэнси Рейган, Жаклин Кеннеди, Маргарет Тэтчер. Их имена давно стоят в одном ряду. Фильм — попытка переосмыслить роль Раисы Горбачевой в истории современной России. Как девочка из простого села выросла в одного из главных гуманистов XX века, совершив революцию во многих сферах жизни страны? Почему именно Раисе Максимовне мы обязаны реформам в образовании, медицине, культуре, а озвученные ей мысли и идеи актуальны до сих пор? О роли женщины в обществе, семье, культурных и духовных ценностях.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
77 мин / 01:17

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