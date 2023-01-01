Гонки «Пушечное ядро» (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Комедийный блокбастер из 80-х, вдохновленный реальными автогонками, с участием Берта Рейнольдса, Роджера Мура, Джеки Чана и Фарры Фосетт. «Пушечное ядро» – масштабное ралли без правил, маршрут которого пролегает через все Соединенные штаты от Коннектикута до Калифорнии. На кону в этих гонках крупный денежный приз, за который борются авантюристы всех мастей. Среди них – Джей Джей МакКлур, замаскировавший свою машину под Скорую, чтобы свободно нарушать скоростные ограничения; напоминающий Джеймса Бонда британец Сеймур Голдфарб на роскошном автомобиле и японский гонщик на Субару, нашпигованном по последнему слову техники. Насладиться зрелищным ралли и неповторимым юмором 80-х позволит видеосервис Wink, где фильм «Гонки “Пушечное ядро”» (1981) можно смотреть онлайн.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Хэл
Нидэм
- Актёр
Берт
Рейнолдс
- РМАктёр
Роджер
Мур
- ФФАктриса
Фарра
Фосетт
- Актёр
Дом
ДеЛуис
- ДМАктёр
Дин
Мартин
- СДАктёр
Сэмми
Дэвис мл.
- ДЭАктёр
Джек
Элам
- ЭБАктриса
Эдриенн
Барбо
- Актёр
Терри
Брэдшоу
- Актёр
Джеки
Чан
- БЙСценарист
Брок
Йейтс
- АЭПродюсер
Андре
Э. Морган
- АСПродюсер
Альберт
С. Радди
- ДКМонтажёр
Донн
Кэмберн
- УДМонтажёр
Уильям
Д. Гордин
- МСОператор
Майкл
С. Батлер
- АККомпозитор
Аль
Кэппс