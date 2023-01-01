Гонки «Пушечное ядро» (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Комедийный блокбастер из 80-х, вдохновленный реальными автогонками, с участием Берта Рейнольдса, Роджера Мура, Джеки Чана и Фарры Фосетт. «Пушечное ядро» – масштабное ралли без правил, маршрут которого пролегает через все Соединенные штаты от Коннектикута до Калифорнии. На кону в этих гонках крупный денежный приз, за который борются авантюристы всех мастей. Среди них – Джей Джей МакКлур, замаскировавший свою машину под Скорую, чтобы свободно нарушать скоростные ограничения; напоминающий Джеймса Бонда британец Сеймур Голдфарб на роскошном автомобиле и японский гонщик на Субару, нашпигованном по последнему слову техники. Насладиться зрелищным ралли и неповторимым юмором 80-х позволит видеосервис Wink, где фильм «Гонки “Пушечное ядро”» (1981) можно смотреть онлайн.



Гонки «Пушечное ядро» смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.