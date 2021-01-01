Голоса (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Итальянский хоррор о звукоинженере, столкнувшемся с посланиями из загробного мира. Алекс с небольшой командой работает над документальным фильмом и в один из съемочных дней случайно записывает серию странных звуков. Об�работав их на студии, он понимает, что это голоса, которые будто пытаются предупредить об опасности. В поисках ответов Алекс обращается к профессору Хасегаве, эксперту по потусторонним делам. Кроме того, в его жизни внезапно появляется Аманда, с которой они росли в сиротском приюте, а вместе с ней – загадочные происшествия и таинственные смерти. Не ее ли Алекса просили остерегаться духи? Узнаете из фильма 2021 года «Голоса», посмотрев его онлайн на Wink.
Голоса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джорджо
Бруно
- ДТАктёр
Джонатан
Туфвессон Ларсон
- РМАктриса
Росио
Муньос
- СУАктриса
Сидни
Уайт
- МБАктриса
Марго
Биллар
- ХЯАктёр
Хал
Яманоути
- АСАктёр
Айк
Стилстра
- СМАктриса
Стефания
Монтесоларо
- АМАктриса
Анна
Мария Де Люка
- АМАктёр
Ациель
Мартинес Пол
- МГАктриса
Мария
Грация Пантуза
- ДФПродюсер
Джан
Франческо Айелло
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Иванова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Сортова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- АДМонтажёр
Анджело
Д’Агата