Голоса (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Итальянский хоррор о звукоинженере, столкнувшемся с посланиями из загробного мира. Алекс с небольшой командой работает над документальным фильмом и в один из съемочных дней случайно записывает серию странных звуков. Об�работав их на студии, он понимает, что это голоса, которые будто пытаются предупредить об опасности. В поисках ответов Алекс обращается к профессору Хасегаве, эксперту по потусторонним делам. Кроме того, в его жизни внезапно появляется Аманда, с которой они росли в сиротском приюте, а вместе с ней – загадочные происшествия и таинственные смерти. Не ее ли Алекса просили остерегаться духи? Узнаете из фильма 2021 года «Голоса», посмотрев его онлайн на Wink.



Голоса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.