Голоса с того света (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.72018, Morto Não Fala
Ужасы, Триллер105 мин18+
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О фильме
Стенио из Сан-Паулу работает в морге и однажды открывает в себе удивительную способность разговаривать с мертвецами. Один из покойников рассказывает герою о том, что его жена крутит роман с соседом. Месть взбешенного ревнивца будет чудовищной, а еe последствия — непредсказуемыми.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДРРежиссёр
Деннисон
Рамалью
- ДдАктёр
Даниэль
де Оливейра
- ФНАктриса
Фабиула
Насименту
- БКАктриса
Бианка
Компарату
- МКАктёр
Маркос
Клигман
- АПАктриса
Анналара
Пратес
- МРАктёр
Марку
Рикка
- ДРСценарист
Деннисон
Рамалью
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- Актриса дубляжа
Ульяна
Куликова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов