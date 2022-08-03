Стенио из Сан-Паулу работает в морге и однажды открывает в себе удивительную способность разговаривать с мертвецами. Один из покойников рассказывает герою о том, что его жена крутит роман с соседом. Месть взбешенного ревнивца будет чудовищной, а еe последствия — непредсказуемыми.

