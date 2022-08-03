Голоса с того света
Wink
Фильмы
Голоса с того света

Голоса с того света (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.72018, Morto Não Fala
Ужасы, Триллер105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Стенио из Сан-Паулу работает в морге и однажды открывает в себе удивительную способность разговаривать с мертвецами. Один из покойников рассказывает герою о том, что его жена крутит роман с соседом. Месть взбешенного ревнивца будет чудовищной, а еe последствия — непредсказуемыми.

Страна
Бразилия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
6.2 IMDb