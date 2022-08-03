Голгофа (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Calvary
Драма, Криминал96 мин18+
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О фильме
Добродушному священнику угрожают на исповеди. С этого момента ему придется вступить в битву с темными силами, которые сгущаются вокруг него.
СтранаВеликобритания, Ирландия
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
Майкл Макдона
- Актёр
Брендан
Глисон
- КРАктриса
Келли
Райлли
- Актёр
Крис
О’Дауд
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- ДМАктёр
Дилан
Моран
- ИДАктёр
Исаак
Де Банколе
- МЭАктёр
М.
Эммет Уолш
- МКАктриса
Мари-Жозе
Кроз
- Актёр
Донал
Глисон
- Актёр
Дэвид
Уилмот
- ДМСценарист
Джон
Майкл Макдона
- ЭИПродюсер
Элизабет
Ивс
- ФДХудожница
Фиона
Дэйли
- ИНХудожница
Имер
Ни Вэлдони
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- ЛСОператор
Ларри
Смит
- ПККомпозитор
Патрик
Кэссиди