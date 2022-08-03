Голгофа
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Голгофа

Голгофа (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Calvary
Драма, Криминал96 мин18+

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О фильме

Добродушному священнику угрожают на исповеди. С этого момента ему придется вступить в битву с темными силами, которые сгущаются вокруг него.

Страна
Великобритания, Ирландия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голгофа»