Глубокое синее море 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Глубокое синее море 3»

Режиссёры

Джон Пог

Джон Пог

John Pogue
Режиссёр

Актёры

Таня Рэймонд

Таня Рэймонд

Tania Raymonde
АктрисаEmma Collins
Натаниэль Бузолич

Натаниэль Бузолич

Nathaniel Buzolic
АктёрRichard Lowell
Эмерсон Брукс

Эмерсон Брукс

Emerson Brooks
АктёрEugene Shaw
Брен Фостер

Брен Фостер

Bren Foster
АктёрLucas
Рэина Аой

Рэина Аой

Reina Aoi
АктрисаMiya
Алекс Бхат

Алекс Бхат

Alex Bhat
АктёрSpinnaker
Сия Майола

Сия Майола

Siya Mayola
АктёрBahari
Авумиль Квонго

Авумиль Квонго

Avumile Qongqo
АктёрNandi
Брашаад Мейвезер

Брашаад Мейвезер

Brashaad Mayweather
АктёрBrown
Эрнест Ст. Клэр

Эрнест Ст. Клэр

Ernest St.Clair
АктёрSchill (в титрах: Ernest St. Clair)

Сценаристы

Донна Пауэрс

Донна Пауэрс

Donna Powers
Сценарист
Уэйн Пауэрс

Уэйн Пауэрс

Wayne Powers
Сценарист

Продюсеры

Том Кенистон

Том Кенистон

Tom Keniston
Продюсер
Хант Лоури

Хант Лоури

Hunt Lowry
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгения Ваган

Евгения Ваган

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Сергей Пономарёв

Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Анна Киселёва

Анна Киселёва

Актриса дубляжа

Художники

Руй Филипе

Руй Филипе

Ruy Filipe
Художник

Монтажёры

Эрик Страндт

Эрик Страндт

Eric Strand
Монтажёр

Композиторы

Марк Килиан

Марк Килиан

Mark Kilian
Композитор