Глубокое синее море 3 (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.22020, Deep Blue Sea 3
Ужасы96 мин18+
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О фильме
Большая любительница и исследовательница акул доктор Эмма Коллинз со своей командой изучает влияние глобального потепления на поведение больших белых акул и экосистему небольшого атолла. Внезапно к ней за помощью обращается давний приятель и бывший коллега Ричард Лоуэлл. Он просит Эмму помочь ему выследить и поймать двух бычьих акул, которые уже убили нескольких человек.
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ДПРежиссёр
Джон
Пог
- ТРАктриса
Таня
Рэймонд
- НБАктёр
Натаниэль
Бузолич
- ЭБАктёр
Эмерсон
Брукс
- БФАктёр
Брен
Фостер
- РААктриса
Рэина
Аой
- АБАктёр
Алекс
Бхат
- СМАктёр
Сия
Майола
- АКАктёр
Авумиль
Квонго
- БМАктёр
Брашаад
Мейвезер
- ЭСАктёр
Эрнест
Ст. Клэр
- ДПСценарист
Донна
Пауэрс
- УПСценарист
Уэйн
Пауэрс
- ТКПродюсер
Том
Кенистон
- ХЛПродюсер
Хант
Лоури
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- РФХудожник
Руй
Филипе
- ЭСМонтажёр
Эрик
Страндт
- МККомпозитор
Марк
Килиан