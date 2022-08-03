Глубокое синее море 3
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Глубокое синее море 3

Глубокое синее море 3 (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.22020, Deep Blue Sea 3
Ужасы96 мин18+

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О фильме

Большая любительница и исследовательница акул доктор Эмма Коллинз со своей командой изучает влияние глобального потепления на поведение больших белых акул и экосистему небольшого атолла. Внезапно к ней за помощью обращается давний приятель и бывший коллега Ричард Лоуэлл. Он просит Эмму помочь ему выследить и поймать двух бычьих акул, которые уже убили нескольких человек.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Глубокое синее море 3»