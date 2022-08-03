Глубокое синее море 3 (фильм, 2020) смотреть онлайн

Большая любительница и исследовательница акул доктор Эмма Коллинз со своей командой изучает влияние глобального потепления на поведение больших белых акул и экосистему небольшого атолла. Внезапно к ней за помощью обращается давний приятель и бывший коллега Ричард Лоуэлл. Он просит Эмму помочь ему выследить и поймать двух бычьих акул, которые уже убили нескольких человек.

