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Глобус: Много шума из ничего
Актёры и съёмочная группа фильма «Глобус: Много шума из ничего»

Актёры и съёмочная группа фильма «Глобус: Много шума из ничего»

Режиссёры

Джереми Херрин

Джереми Херрин

Jeremy Herrin
Режиссёр

Актёры

Ив Бэст

Ив Бэст

Eve Best
Актриса
Чарльз Эдвардс

Чарльз Эдвардс

Charles Edwards
Актёр
Ивэн Стюарт

Ивэн Стюарт

Ewan Stewart
Актёр
Джозеф Марселл

Джозеф Марселл

Joseph Marcell
Актёр
Филип Камбас

Филип Камбас

Philip Cumbus
Актёр
Пол Хантер

Пол Хантер

Paul Hunter
Актёр
Они Ухияра

Они Ухияра

Ony Uhiara
Актриса
Джо Кэффри

Джо Кэффри

Joe Caffrey
Актёр
Мэттью Пиджон

Мэттью Пиджон

Matthew Pidgeon
Актёр
Лиза Макгриллис

Лиза Макгриллис

Lisa Mcgrillis
Актриса
Джон Стал

Джон Стал

John Stahl
Актёр
Маркус Гриффитс

Маркус Гриффитс

Marcus Griffiths
Актёр
Дэвид Неллист

Дэвид Неллист

David Nellist
Актёр
Адриан Худ

Адриан Худ

Adrian Hood
Актёр

Сценаристы

Уильям Шекспир

Уильям Шекспир

William Shakespeare
Сценарист

Продюсеры

Доминик Дромгул

Доминик Дромгул

Dominic Dromgoole
Продюсер

Композиторы

Стивен Уорбек

Стивен Уорбек

Stephen Warbeck
Композитор