Глобус: Много шума из ничего
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Глобус: Много шума из ничего

Фильм Глобус: Много шума из ничего

2012, Much Ado About Nothing
Драма, Комедия16+
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О фильме

Клавдио любит Геро, а Геро любит Клавдио, и, кажется, ничто на свете не может разлучить их. Друг Клавдио – Бенедикт – любит Беатриче, и Беатриче любит Бенедикта, но ни один из них ни за что на свете не признается в этом другому. Доказать свою любовь Беатриче Бенедикт может только одним способом – убив своего лучшего друга.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Глобус: Много шума из ничего»