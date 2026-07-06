Клавдио любит Геро, а Геро любит Клавдио, и, кажется, ничто на свете не может разлучить их. Друг Клавдио – Бенедикт – любит Беатриче, и Беатриче любит Бенедикта, но ни один из них ни за что на свете не признается в этом другому. Доказать свою любовь Беатриче Бенедикт может только одним способом – убив своего лучшего друга.

