Фильм Глобус: Много шума из ничего
2012, Much Ado About Nothing
Драма, Комедия16+
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О фильме
Клавдио любит Геро, а Геро любит Клавдио, и, кажется, ничто на свете не может разлучить их. Друг Клавдио – Бенедикт – любит Беатриче, и Беатриче любит Бенедикта, но ни один из них ни за что на свете не признается в этом другому. Доказать свою любовь Беатриче Бенедикт может только одним способом – убив своего лучшего друга.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ДХРежиссёр
Джереми
Херрин
- Актриса
Ив
Бэст
- ЧЭАктёр
Чарльз
Эдвардс
- ИСАктёр
Ивэн
Стюарт
- ДМАктёр
Джозеф
Марселл
- ФКАктёр
Филип
Камбас
- ПХАктёр
Пол
Хантер
- ОУАктриса
Они
Ухияра
- ДКАктёр
Джо
Кэффри
- МПАктёр
Мэттью
Пиджон
- ЛМАктриса
Лиза
Макгриллис
- ДСАктёр
Джон
Стал
- МГАктёр
Маркус
Гриффитс
- ДНАктёр
Дэвид
Неллист
- АХАктёр
Адриан
Худ
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- ДДПродюсер
Доминик
Дромгул
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек