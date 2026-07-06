Когда три ведьмы предсказывают Макбету, что вскоре он получит шотландский трон, Макбет и его жена решают сделать все, чтобы это предсказание сбылось – и замышляют коварное убийство короля Дункана. Однако, чтобы сохранить власть, Макбету придется совершить еще несколько зверских убийств – лишить жизни своего старого друга Банко и всех тех, кто встанет на его пути к заветной цели.

