Глобус: Макбет
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Глобус: Макбет

Фильм Глобус: Макбет

2014, Macbeth
Драма16+
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О фильме

Когда три ведьмы предсказывают Макбету, что вскоре он получит шотландский трон, Макбет и его жена решают сделать все, чтобы это предсказание сбылось – и замышляют коварное убийство короля Дункана. Однако, чтобы сохранить власть, Макбету придется совершить еще несколько зверских убийств – лишить жизни своего старого друга Банко и всех тех, кто встанет на его пути к заветной цели.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Глобус: Макбет»