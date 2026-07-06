О фильме
Когда три ведьмы предсказывают Макбету, что вскоре он получит шотландский трон, Макбет и его жена решают сделать все, чтобы это предсказание сбылось – и замышляют коварное убийство короля Дункана. Однако, чтобы сохранить власть, Макбету придется совершить еще несколько зверских убийств – лишить жизни своего старого друга Банко и всех тех, кто встанет на его пути к заветной цели.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Рейтинг
7.2 IMDb
- Режиссёр
Ив
Бэст
- ДМАктёр
Джозеф
Миллсон
- ССАктриса
Саманта
Спиро
- ГГАктёр
Гоун
Грэйнджер
- СБАктёр
Стюарт
Боуман
- ФКАктёр
Филип
Камбас
- Актёр
Билли
Бойд
- ББАктёр
Бетт
Борн
- ДЭАктёр
Джеффри
Эймер
- МБАктёр
Марк
Бортуик
- ДЧАктёр
Джонатан
Чэмберс
- ГХАктёр
Гарри
Хэппл
- ДМАктриса
Джесс
Мерфи
- ЭПАктёр
Эд
Пинкер
- КРАктёр
Колин
Райан
- КСАктриса
Кэт
Симмонс
- ФУАктриса
Финти
Уильямс
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- РМПродюсер
Роберт
Маршалл
- ОФКомпозитор
Олли
Фокс