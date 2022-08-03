Гипосомния (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.22020, Cortex
Триллер, Драма92 мин18+
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О фильме
Хаген работает охранником в магазине. Его задача – внимательно вглядываться в покупателей, ища потенциальных воров. В последнее время его внимание всe чаще привлекает подозрительный парень, который ведeт себя как вор, и эта ситуация беспокоит Хагена. Но куда больше его беспокоит бессонница, причeм довольно странная – ночами он не может уснуть, но иногда ненадолго отключается средь бела дня. В таких условиях тяжело поддерживать нормальные отношения с женой, а на работе вообще начинает твориться что-то непонятное.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Мориц
Бляйбтрой
- Актёр
Яннис
Нивёнер
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- Актриса
Анна
Бедерке
- МХАктёр
Марк
Хоземанн
- НУАктриса
Надя
Уль
- ЭКАктриса
Эмили
Куше
- МКАктёр
Мартин
Клемпнов
- ЛВАктриса
Леони
Веселов
- КШАктриса
Катрин
Штрибек
- ВШАктёр
Вольфганг
Шумахер
- Сценарист
Мориц
Бляйбтрой
- Продюсер
Мориц
Бляйбтрой
- ЭКПродюсер
Эмек
Кавукчуоглу
- ЯКПродюсер
Ян
Крюгер
- ТВПродюсер
Томас
В. Киннаст
- ТВОператор
Томас
В. Киннаст
- ЭККомпозитор
Эрвин
Киннаст