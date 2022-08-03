Гипосомния
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Гипосомния

Гипосомния (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.22020, Cortex
Триллер, Драма92 мин18+

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О фильме

Хаген работает охранником в магазине. Его задача – внимательно вглядываться в покупателей, ища потенциальных воров. В последнее время его внимание всe чаще привлекает подозрительный парень, который ведeт себя как вор, и эта ситуация беспокоит Хагена. Но куда больше его беспокоит бессонница, причeм довольно странная – ночами он не может уснуть, но иногда ненадолго отключается средь бела дня. В таких условиях тяжело поддерживать нормальные отношения с женой, а на работе вообще начинает твориться что-то непонятное.

Страна
Германия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гипосомния»