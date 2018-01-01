Wink
Гипосомния
Актёры и съёмочная группа фильма «Гипосомния»

Режиссёры

Мориц Бляйбтрой

Moritz Bleibtreu
Режиссёр

Актёры

Яннис Нивёнер

Jannis Niewöhner
АктёрNiko
Мориц Бляйбтрой

Moritz Bleibtreu
АктёрHagen
Анна Бедерке

Anna Bederke
АктрисаEla Kellnerin
Марк Хоземанн

Marc Hosemann
АктёрDan
Надя Уль

Nadja Uhl
АктрисаKaroline
Эмили Куше

Emily Kusche
АктрисаEmily
Мартин Клемпнов

Martin Klempnow
АктёрBojko
Леони Веселов

Leonie Wesselow
АктрисаTattomädchen
Катрин Штрибек

Catrin Striebeck
АктрисаMutter Tattomädchen
Вольфганг Шумахер

Wolfgang Schumacher
АктёрVater Nico & Dan

Сценаристы

Мориц Бляйбтрой

Moritz Bleibtreu
Сценарист

Продюсеры

Мориц Бляйбтрой

Moritz Bleibtreu
Продюсер
Эмек Кавукчуоглу

Emek Kavukcuoglu
Продюсер
Ян Крюгер

Jan Krüger
Продюсер
Томас В. Киннаст

Thomas W. Kiennast
Продюсер

Операторы

Томас В. Киннаст

Thomas W. Kiennast
Оператор

Композиторы

Эрвин Киннаст

Erwin Kiennast
Композитор