Актёры и съёмочная группа фильма «Гипосомния»
Актёры
АктёрNiko
Яннис НивёнерJannis Niewöhner
АктёрHagen
Мориц БляйбтройMoritz Bleibtreu
АктрисаEla Kellnerin
Анна БедеркеAnna Bederke
АктёрDan
Марк ХоземаннMarc Hosemann
АктрисаKaroline
Надя УльNadja Uhl
АктрисаEmily
Эмили КушеEmily Kusche
АктёрBojko
Мартин КлемпновMartin Klempnow
АктрисаTattomädchen
Леони ВеселовLeonie Wesselow
АктрисаMutter Tattomädchen
Катрин ШтрибекCatrin Striebeck
АктёрVater Nico & Dan