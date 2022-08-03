Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. История группы The Stooges, одной из величайших рок-н-ролл групп всех времен. Появившись в Анн-Арбор (Мичиган) в эпоху контркультурной революции, яркий и агрессивный рок-н-ролл The Stooges перевернул музыкальный мир конца 60-х. Обрушив на аудиторию замес рока, блюза, R&B и джаза, группа дала начало тому, что впоследствии назовут панком и альтернативным роком.

