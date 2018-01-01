Wink
Генри Пул уже здесь
Актёры и съёмочная группа фильма «Генри Пул уже здесь»

Режиссёры

Марк Пеллингтон

Марк Пеллингтон

Mark Pellington
Режиссёр

Актёры

Люк Уилсон

Люк Уилсон

Luke Wilson
АктёрHenry Poole
Рада Митчелл

Рада Митчелл

Radha Mitchell
АктрисаDawn Stupek
Адриана Барраса

Адриана Барраса

Adriana Barraza
АктрисаEsperanza Martinez
Джордж Лопес

Джордж Лопес

George Lopez
АктёрFather Salazar
Шерил Хайнс

Шерил Хайнс

Cheryl Hines
АктрисаMeg Wyatt
Ричард Бенджамин

Ричард Бенджамин

Richard Benjamin
АктёрDr. Fancher
Морган Лили

Морган Лили

Morgan Lily
АктрисаMillie Stupek
Рэйчел Сейфёрт

Рэйчел Сейфёрт

Rachel Seiferth
АктрисаPatience
Бет Грант

Бет Грант

Beth Grant
АктрисаJosie
Дэн Каллахан

Дэн Каллахан

Dan Callahan
АктёрHospital Young Doctor

Продюсеры

Гари Гилберт

Гари Гилберт

Gary Gilbert
Продюсер
Гари Лучези

Гари Лучези

Gary Lucchesi
Продюсер
Том Розенберг

Том Розенберг

Tom Rosenberg
Продюсер

Художники

Венди Чак

Венди Чак

Wendy Chuck
Художница

Монтажёры

Лиза Зено Чургин

Лиза Зено Чургин

Lisa Zeno Churgin
Монтажёр

Операторы

Эрик Шмидт

Эрик Шмидт

Eric Schmidt
Оператор

Композиторы

Джон Фриззелл

Джон Фриззелл

John Frizzell
Композитор