Где-нибудь завтра
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Где-нибудь завтра

Где-нибудь завтра (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

8.11983, Somewhere, Tomorrow
Фэнтези, Детектив90 мин18+

О фильме

Юная Лори Андерсон никак не может прийти в себя после гибели своего отца в авиакатастрофе. Однажды рядом с ее домом падает легкий спортивный самолет с юношей и его лучшим другом.

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb