Газонокосильщик
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Газонокосильщик

Газонокосильщик (фильм, 1992) смотреть онлайн

7.91992, The Lawnmower Man
Ужасы, Фантастика103 мин18+

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О фильме

Доктор Лоуренс Анджело исследует скрытые ресурсы мозга и после побега подопытного шимпанзе переходит к экспериментам над людьми. Ему удается многократно увеличить интеллект газонокосильщика Джоуба с отставанием в развитии, но из добродушного дурачка тот превращается в гениального злодея.

Страна
Великобритания, Япония
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb