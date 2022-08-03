Доктор Лоуренс Анджело исследует скрытые ресурсы мозга и после побега подопытного шимпанзе переходит к экспериментам над людьми. Ему удается многократно увеличить интеллект газонокосильщика Джоуба с отставанием в развитии, но из добродушного дурачка тот превращается в гениального злодея.

