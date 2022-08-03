Газонокосильщик (фильм, 1992) смотреть онлайн
7.91992, The Lawnmower Man
Ужасы, Фантастика103 мин18+
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О фильме
Доктор Лоуренс Анджело исследует скрытые ресурсы мозга и после побега подопытного шимпанзе переходит к экспериментам над людьми. Ему удается многократно увеличить интеллект газонокосильщика Джоуба с отставанием в развитии, но из добродушного дурачка тот превращается в гениального злодея.
СтранаВеликобритания, Япония
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- БЛРежиссёр
Бретт
Леонард
- Актёр
Джефф
Фэйи
- Актёр
Пирс
Броснан
- ДРАктриса
Дженни
Райт
- МБАктёр
Марк
Бринглсон
- Актёр
Джеффри
Льюис
- ДСАктёр
Джереми
Слейт
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- ККАктриса
Коллин
Коффи
- ДЛАктёр
Джим
Лэндис
- ТЭАктёр
Трой
Эванс
- БЛСценарист
Бретт
Леонард
- ГЭСценарист
Гаймел
Эверет
- ГЭПродюсер
Гаймел
Эверет
- САПродюсер
Стивен
А. Лэйн
- ЖМХудожница
Жаклин
Массон
- РКОператор
Рассел
Карпентер