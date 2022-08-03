Гармония (фильм, 2015) смотреть онлайн

Благодаря новейшим нанотехнологиям в области медицины, высокому уровню социального и этического обеспечения, а также взаимному уважению в будущем мир наконец-то достиг утопии. Однако этот идеальный мир не так идеален. Три девушки, решив возразить тоталитарной доброте и «сверхмедицине», пытаются покончить с собой путем голодовки, но у них ничего не выходит. Повзрослев, одна из них — Туан Кири — вступает во Всемирную Организацию Здравоохранения. И когда новый мир начинает переживать серьезный кризис, Туан находит еще одну «покончившую с собой», чтобы спасти планету… от самой себя.

