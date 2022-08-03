Гармония (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.82015, Hamoni
Аниме, Триллер119 мин18+
О фильме
Благодаря новейшим нанотехнологиям в области медицины, высокому уровню социального и этического обеспечения, а также взаимному уважению в будущем мир наконец-то достиг утопии. Однако этот идеальный мир не так идеален. Три девушки, решив возразить тоталитарной доброте и «сверхмедицине», пытаются покончить с собой путем голодовки, но у них ничего не выходит. Повзрослев, одна из них — Туан Кири — вступает во Всемирную Организацию Здравоохранения. И когда новый мир начинает переживать серьезный кризис, Туан находит еще одну «покончившую с собой», чтобы спасти планету… от самой себя.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм для взрослых, Фантастика, Аниме, Триллер
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ТНРежиссёр
Такаси
Накамура
- МАРежиссёр
Майкл
Ариас
- РУАктриса
Рэина
Уэда
- МСАктриса
Миюки
Савасиро
- АСАктриса
Ая
Судзаки
- АОАктёр
Акио
Оцука
- ДМАктёр
Дзюнпэй
Морита
- ТАктёр
Тё
- ЁСАктриса
Ёсико
Сакакибара
- СМАктёр
Синъитиро
Мики
- ТДАктриса
Терри
Доти
- КМАктриса
Кристен
МакГуайр
- ДКСценарист
Дебора
Крэйн
- КЯСценарист
Кодзи
Ямамото
- ЭТПродюсер
Эико
Танака
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ЁИКомпозитор
Ёсихиро
Икэ