Гамера против Баругона (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
7.31966, Daikaiju ketto: Gamera tai Barugon
Фантастика, Боевик100 мин18+
О фильме
Группа авантюристов отправляется в Новую Гвинею на поиски большого и очень дорогого опала. Но оказывается, что этот опал — вовсе не камень. Под воздействием инфракрасных лучей из него вылупляется маленький ящер, который быстро вырастает до гигантских размеров и начинает крушить всe вокруг. Имя ему — Баругон. Незадолго до этого на Землю вернулась суперчерепаха Гамера, и только ей под силу его остановить.
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СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.1 IMDb