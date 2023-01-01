Гамера против Баругона (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Группа авантюристов отправляется в Новую Гвинею на поиски большого и очень дорогого опала. Но оказывается, что этот опал — вовсе не камень. Под воздействием инфракрасных лучей из него вылупляется маленький ящер, который быстро вырастает до гигантских размеров и начинает крушить всe вокруг. Имя ему — Баругон. Незадолго до этого на Землю вернулась суперчерепаха Гамера, и только ей под силу его остановить.



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