Wink
Фильмы
Гамера против Баругона
Актёры и съёмочная группа фильма «Гамера против Баругона»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гамера против Баругона»

Режиссёры

Нориаки Юаса

Нориаки Юаса

Noriaki Yuasa
Режиссёр

Актёры

Кодзиро Хонго

Кодзиро Хонго

Kôjirô Hongô
АктёрKeisuke Hirata
Кёко Энами

Кёко Энами

Kyoko Enami
АктрисаKaren
Юдзо Хаякава

Юдзо Хаякава

Yuzo Hayakawa
АктёрKawajiri
Такуя Фудзиока

Такуя Фудзиока

Takuya Fujioka
АктёрDr. Sato
Кодзи Фудзияма

Кодзи Фудзияма

Koji Fujiyama
АктёрOnodera
Акира Нацуки

Акира Нацуки

Shô Natsuki
АктёрIchiro Hirata
Ёсиро Китахара

Ёсиро Китахара

Yoshiro Kitahara
АктёрProfessor Amano
Итиро Сугаи

Итиро Сугаи

Ichiro Sugai
АктёрDr. Matsushita
Бонтаро Миякэ

Бонтаро Миякэ

Bontarô Miyake
Актёр
Дзютаро Ходзё

Дзютаро Ходзё

Jutarô Kitashiro
Актёр

Продюсеры

Масаити Нагата

Масаити Нагата

Masaichi Nagata
Продюсер

Композиторы

Тюдзи Киносита

Тюдзи Киносита

Chuji Kinoshita
Композитор