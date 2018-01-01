Актёры и съёмочная группа фильма «Гамера против Баругона»

WinkФильмыГамера против БаругонаАктёры и съёмочная группа фильма «Гамера против Баругона»
Режиссёры
Актёры
АктёрKeisuke Hirata
Кодзиро ХонгоKôjirô Hongô
АктрисаKaren
Кёко ЭнамиKyoko Enami
АктёрKawajiri
Юдзо ХаякаваYuzo Hayakawa
АктёрDr. Sato
Такуя ФудзиокаTakuya Fujioka
АктёрOnodera
Кодзи ФудзиямаKoji Fujiyama
АктёрIchiro Hirata
Акира НацукиShô Natsuki
АктёрProfessor Amano
Ёсиро КитахараYoshiro Kitahara
АктёрDr. Matsushita
Итиро СугаиIchiro Sugai
Актёр
Бонтаро МиякэBontarô Miyake
Актёр