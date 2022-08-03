Гамба
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Гамба

Гамба (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Gamba: Ganba to nakamatachi
Мультфильм, Приключения89 мин6+

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О фильме

Смелому и задиристому мышонку Гамбе мало побед на полных опасностей ночных улицах. Вместе с друзьями он отправляется на небольшой остров в океане, чтобы спасти мышиную деревню, которую терроризирует банда хорьков во главе со злобным Скалозубом. Сражения на земле, под водой и в воздухе, смертельная опасность и – любовь красавицы Мышуньки – награда за подвиги.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гамба»