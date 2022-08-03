Гамба (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.12015, Gamba: Ganba to nakamatachi
Мультфильм, Приключения89 мин6+
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О фильме
Смелому и задиристому мышонку Гамбе мало побед на полных опасностей ночных улицах. Вместе с друзьями он отправляется на небольшой остров в океане, чтобы спасти мышиную деревню, которую терроризирует банда хорьков во главе со злобным Скалозубом. Сражения на земле, под водой и в воздухе, смертельная опасность и – любовь красавицы Мышуньки – награда за подвиги.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ТКРежиссёр
Томохиро
Кавамура
- Актриса
Джастин
Эзарик
- НГАктёр
Нэш
Гриер
- КФАктёр
Криспин
Фриман
- ИУАктёр
Имари
Уильямс
- ДТАктёр
Джимми
Татро
- Актёр
Джон
Ловиц
- РЧАктёр
Рэй
Чейз
- РКСценарист
Рёта
Косава
- ТФПродюсер
Тэцу
Фудзимура
- МКПродюсер
Мунэюки
Кии
- ВШАктёр дубляжа
Василий
Шумский
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Симанович
- ЕБАктёр дубляжа
Евгений
Баханов
- НЛАктриса дубляжа
Надежда
Леонова
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кривов
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш