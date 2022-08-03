Галерея разбитых сердец (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.12020, The Broken Hearts Gallery
Мелодрама, Комедия104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сердце молодой ассистентки из нью-йоркской галереи разбито – недавно Люси бросил парень. Она понимает, что слишком долго переживает любовные неудачи и вряд ли сможет начать с чистого листа, пока копит в душе старые обиды. Так Люси загорается идеей организовать поп-ап галерею, где люди могли бы оставлять всe, что напоминает о прошлых отношениях.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb