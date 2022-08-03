Галерея разбитых сердец
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Галерея разбитых сердец

Галерея разбитых сердец (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.12020, The Broken Hearts Gallery
Мелодрама, Комедия104 мин18+

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О фильме

Сердце молодой ассистентки из нью-йоркской галереи разбито – недавно Люси бросил парень. Она понимает, что слишком долго переживает любовные неудачи и вряд ли сможет начать с чистого листа, пока копит в душе старые обиды. Так Люси загорается идеей организовать поп-ап галерею, где люди могли бы оставлять всe, что напоминает о прошлых отношениях.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb