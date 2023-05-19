Фургонка
Фургонка
7.02015, VANish
Триллер, Боевик76 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Фургонка (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Похищенная молодая девушка едет в фургоне с полными отморозками. Парни даже и не предполагали что вот так всё обернется, узнав что эта девушка дочь мексиканского наркобарона...

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фургонка»