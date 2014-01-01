Фронтера (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Убита жена бывшего шерифа Аризоны. Все указывает на причастность к убийству мексиканца, нелегально въехавшего на территорию США. Муж убитой решает объединиться с действующим шерифом, чтобы докопаться до ист�ины…
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МБРежиссёр
Майкл
Берри
- Актёр
Эд
Харрис
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актриса
Ева
Лонгория
- ЭМАктриса
Эми
Мэдиган
- АЯАктёр
Аден
Янг
- МРАктёр
Майкл
Рэй Эскамиллья
- ДСАктёр
Даниэль
Сакапа
- ТАктриса
Тенайа
- СЭАктёр
Сет
Эдкинс
- ИААктёр
Ивэн
Адриан
- ТФАктёр
Тони
Форд
- МРАктриса
Мишель
Риос
- ЛМАктриса
Лорель
Медина
- МРАктриса
Мэрлин
Райсинг
- МПАктёр
Мэттью
Пейдж
- МБСценарист
Майкл
Берри
- ЭАПродюсер
Эрик
А. Уильямс
- МАХудожник
Марк
Алан Дюран
- ДМХудожница
Даниэла
Мур
- ДРОператор
Джоэль
Рэнсом