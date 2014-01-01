Фронтера
Wink
Фильмы
Фронтера
8.62014, Frontera
Драмы, Триллеры98 мин16+

Фронтера (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Убита жена бывшего шерифа Аризоны. Все указывает на причастность к убийству мексиканца, нелегально въехавшего на территорию США. Муж убитой решает объединиться с действующим шерифом, чтобы докопаться до истины…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фронтера»

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