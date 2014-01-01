Фронтера (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Убита жена бывшего шерифа Аризоны. Все указывает на причастность к убийству мексиканца, нелегально въехавшего на территорию США. Муж убитой решает объединиться с действующим шерифом, чтобы докопаться до ист�ины…



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