Фрэнклин и его друзья. Фрэнклин и Геккончик

Фрэнклин и его друзья. Фрэнклин и Геккончик (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Franklin and Friends
Мультфильм12 мин0+

О фильме

Каждый день веселый черепашонок Фрэнклин и его друзья — Мишутка, Улитка, Кролик, Бобренок, Лисенок и Гусенок — спешат навстречу приключениям и познают важные уроки жизни. Герои мультсериала учатся строить отношения, уважать друг друга и верить в свои силы и способности.

Страна
Канада
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

5.1 IMDb