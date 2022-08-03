Фрэнклин и его друзья. Фрэнклин и Геккончик (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Franklin and Friends
Мультфильм12 мин0+
О фильме
Каждый день веселый черепашонок Фрэнклин и его друзья — Мишутка, Улитка, Кролик, Бобренок, Лисенок и Гусенок — спешат навстречу приключениям и познают важные уроки жизни. Герои мультсериала учатся строить отношения, уважать друг друга и верить в свои силы и способности.
СтранаКанада
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
5.1 IMDb