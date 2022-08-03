Фрэнк
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Фрэнк

Фрэнк (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.32014, Frank
Драма, Комедия91 мин18+

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О фильме

В центре истории окажется молодой парень, жаждущий стать музыкантом и попадающий в состав эксцентричной поп-группы, возглавляет которую таинственный и загадочный Фрэнк.

Страна
Великобритания, Ирландия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фрэнк»