Фрэнк (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.32014, Frank
Драма, Комедия91 мин18+
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О фильме
В центре истории окажется молодой парень, жаждущий стать музыкантом и попадающий в состав эксцентричной поп-группы, возглавляет которую таинственный и загадочный Фрэнк.
СтранаВеликобритания, Ирландия
ЖанрКомедия, Драма
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЛАРежиссёр
Леонард
Абрахамсон
- Актёр
Донал
Глисон
- Актриса
Мэгги
Джилленхол
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- МБАктриса
Мойра
Брукер
- ПБАктёр
Пол
Баттерворф
- ФКАктёр
Фил
Кингстон
- БТАктриса
Билли
Трэйнор
- ШОАктёр
Шэйн
О’Брайэн
- ФСАктёр
Франсуа
Сивиль
- ПССценарист
Питер
Строан
- ДРСценарист
Джон
Ронсон
- Продюсер
Дэвид
Баррон
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лоу
- ТКХудожница
Тамара
Конбой
- НМХудожница
Неназома
МакНэми
- КПХудожник
Кевин
Пирс
- СРКомпозитор
Стивен
Ренникс