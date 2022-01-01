Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях
Wink
Фильмы
Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях
2022, Frederick Douglass: In Five Speeches
Документальный55 мин18+

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Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Документальный фильм, где известные актеры и актрисы «оживляют» программные речи Фредерика Дугласа, американского писателя, просветителя и борца за права темнокожего населения. В проекте приняли участие Колман Доминго («Эйфория»), Николь Бехари («Сцены из супружеской жизни»), Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта»), Джеффри Райт («Мир Дикого Запада») и другие. «Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях» — это возможность прочесть (точнее, услышать) еще одну страницу американской истории. Голос самого Дугласа никогда не был записан, но его страстные речи вдохновляют на борьбу против неравенства до сих пор. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.7 IMDb