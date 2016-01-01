Франц (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Анна и Франц жили в небольшом немецком городе, были молоды, влюблены друг в друга и собирались пожениться. Но в тихое счастье двоих вмешался большой сумасшедший мир — шла Первая мировая война, Франца отправили на фронт во Францию, где он, 23-летний скрипач, обожавший стихи Верлена, погиб. Война закончилась, а жизнь Анны теперь свелась к поддержке пожилых родителей любимого и посещениям кладбища. Однажды там она видит незнакомого человека, который принес цветы на могилу Франца. Он, Адриен, — француз, а, значит, враг. Но встреча с ним переворачивает ее жизнь…



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