Франц (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.52016, Frantz
Драмы109 мин12+
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Сюжет
Анна и Франц жили в небольшом немецком городе, были молоды, влюблены друг в друга и собирались пожениться. Но в тихое счастье двоих вмешался большой сумасшедший мир — шла Первая мировая война, Франца отправили на фронт во Францию, где он, 23-летний скрипач, обожавший стихи Верлена, погиб. Война закончилась, а жизнь Анны теперь свелась к поддержке пожилых родителей любимого и посещениям кладбища. Однажды там она видит незнакомого человека, который принес цветы на могилу Франца. Он, Адриен, — француз, а, значит, враг. Но встреча с ним переворачивает ее жизнь…
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Франсуа
Озон
- Актёр
Пьер
Нинэ
- ПБАктриса
Паула
Бер
- ЭШАктёр
Эрн�ст
Штёцнер
- МГАктриса
Мария
Грубер
- Актёр
Йохан
фон Бюлов
- АфАктёр
Антон
фон Люк
- СКАктриса
Сирил
Клер
- ЭдАктриса
Элис
де Ланкесэ
- АВАктёр
Аксель
Вандтке
- РЭАктёр
Райнер
Эггер
- Сценарист
Франсуа
Озон
- ФПСценарист
Филипп
Пьяццо
- ЭЛСценарист
Эрнст
Любич
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- Продюсер
Штефан
Арндт
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- СНАктёр дубляжа
Сергей
Набиев
- САХудожница
Сюзанна
Абель
- ПШХудожница
Паскалин
Шаванн
- КЖХудожница
Катрин
Жаррье-Приё
- ЛГМонтажёр
Лор
Гердетт
- ПМОператор
Паскаль
Марти
- ФРКомпозитор
Филипп
Ромби