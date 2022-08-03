Франкофония
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Франкофония

Франкофония (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.02015, Francofonia
Драма, Исторический83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Судьба уникальной коллекции произведений искусства и исторических реликвий Лувра во время фашистской оккупации.

Страна
Нидерланды, Германия, Франция
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Франкофония»