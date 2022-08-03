Франкофония (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.02015, Francofonia
Драма, Исторический83 мин18+
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О фильме
Судьба уникальной коллекции произведений искусства и исторических реликвий Лувра во время фашистской оккупации.
СтранаНидерланды, Германия, Франция
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Сокуров
- ЛдАктёр
Луи-До
де Ланкесэ
- БУАктёр
Бенджамин
Утцерат
- ВНАктёр
Венсан
Немет
- ДКАктриса
Джоанна
Кортальс Альтс
- АЧАктёр
Андрей
Челпанов
- ЖКАктёр
Жан-Клод
Каэ
- АСАктёр
Александр
Сокуров
- ФСАктёр
Франсуа
Смешны
- ПЛАктёр
Петер
Лонцек
- КЛАктриса
Катрин
Лимбер
- АССценарист
Александр
Сокуров
- ТКПродюсер
Томас
Куфус
- ЭВПродюсер
Эльс
Вандеворст
- АЯМонтажёр
Алексей
Янковский
- БДОператор
Брюно
Дельбоннель
- МККомпозитор
Мурат
Кабардоков