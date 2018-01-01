Wink
Фильмы
Франкофония
Актёры и съёмочная группа фильма «Франкофония»

Актёры и съёмочная группа фильма «Франкофония»

Режиссёры

Александр Сокуров

Режиссёр

Актёры

Луи-До де Ланкесэ

Louis-Do de Lencquesaing
АктёрJacques Jaujard
Бенджамин Утцерат

Benjamin Utzerath
АктёрFranz Wolff-Metternich
Венсан Немет

Vincent Nemeth
АктёрNapoléon Bonaparte
Джоанна Кортальс Альтс

Johanna Korthals Altes
АктрисаMarianne
Андрей Челпанов

Andrey Chelpanov
Актёр
Жан-Клод Каэ

Jean-Claude Caër
Актёр
Александр Сокуров

Актёрозвучка (в титрах: Alexandre SOKOUROV)
Франсуа Смешны

Francois Smesny
Актёрозвучка
Петер Лонцек

Peter Lontzek
Актёрозвучка
Катрин Лимбер

Catherine Limbert
АктрисаLa secrétaire de Jacques Jaujard

Сценаристы

Александр Сокуров

Сценарист

Продюсеры

Томас Куфус

Thomas Kufus
Продюсер
Эльс Вандеворст

Els Vandevorst
Продюсер

Монтажёры

Алексей Янковский

Alexei Jankowski
Монтажёр

Операторы

Брюно Дельбоннель

Bruno Delbonnel
Оператор

Композиторы

Мурат Кабардоков

Композитор