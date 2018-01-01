WinkФильмыФранкофонияАктёры и съёмочная группа фильма «Франкофония»
Актёры и съёмочная группа фильма «Франкофония»
Режиссёры
Актёры
АктёрJacques Jaujard
Луи-До де ЛанкесэLouis-Do de Lencquesaing
АктёрFranz Wolff-Metternich
Бенджамин УтцератBenjamin Utzerath
АктёрNapoléon Bonaparte
Венсан НеметVincent Nemeth
АктрисаMarianne
Джоанна Кортальс АльтсJohanna Korthals Altes
Актёр
Андрей ЧелпановAndrey Chelpanov
Актёр
Жан-Клод КаэJean-Claude Caër
Актёрозвучка (в титрах: Alexandre SOKOUROV)
Александр Сокуров
Актёрозвучка
Франсуа СмешныFrancois Smesny
Актёрозвучка
Петер ЛонцекPeter Lontzek
АктрисаLa secrétaire de Jacques Jaujard