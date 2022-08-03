Франкенвини (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Frankenweenie
Драма, Ужасы83 мин16+
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О фильме
Мальнький мальчик Виктор обожает своего пса по имени Спарки. Когда Спарки гибнет в результате несчастного случая, Виктор, не желая мириться с потерей друга, призывает науку на помощь и…возвращает питомца к жизни! Казалось бы, все не так уж плохо, но когда Спарки сбегает от Виктора, все жители городка узнают, что возвращение к жизни домашнего питомца может повлечь за собой неожиданные и даже ужасные последствия!
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Ужасы, Мультфильм, Драма, Триллер
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актёр
Чарли
Тахэн
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- МЛАктёр
Мартин
Ландау
- АШАктёр
Аттикус
Шаффер
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- РКАктёр
Роберт
Капрон
- ДХАктёр
Джеймс
Хироюки Лиао
- КФАктриса
Кончата
Феррелл
- ТКАктёр
Том
Кенни
- ДОСценарист
Джон
Огаст
- Сценарист
Тим
Бёртон
- ЛРСценарист
Леонард
Риппс
- Продюсер
Тим
Бёртон
- ДФПродюсер
Дерек
Фрэй
- ДХПродюсер
Дон
Хан
- ВЕАктёр дубляжа
Владимир
Ермилов
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- СНАктёр дубляжа
Станислав
Никольский
- ЕГАктриса дубляжа
Екатерина
Гороховская
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АУХудожница
Александра
Уолкер
- МСМонтажёр
Марк
Соломон
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман