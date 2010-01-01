Фран Лебовитц. Ораторское искусство
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Фран Лебовитц. Ораторское искусство

Фран Лебовитц. Ораторское искусство (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Public Speaking
Документальные78 мин18+

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Сюжет

Документальный фильм от Мартина Скорсезе о писательнице и публичной фигуре Фран Лебовитц, которая хорошо известна своими язвительными и колкими выступлениями на тему общественной жизни в современной Америке. Некоторые журналисты и критики даже называли ее Дороти Паркер нашего времени.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb