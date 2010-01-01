Фран Лебовитц. Ораторское искусство (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Public Speaking
Документальные78 мин18+
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Сюжет
Документальный фильм от Мартина Скорсезе о писательнице и публичной фигуре Фран Лебовитц, которая хорошо известна своими язвительными и колкими выступлениями на тему общественной жизни в современной Америке. Некоторые журналисты и критики даже называли ее Дороти Паркер нашего времени.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- ДБАктёр
Джеймс
Болдуин
- УФАктёр
Уильям
Ф. Бакли
- ТКАктёр
Трумен
Капоте
- ПКАктёр
Пау
Касалс
- К�ДАктриса
Кэнди
Дарлинг
- СГАктёр
Серж
Генсбур
- ИЮАктёр
Иво
Юхани
- ФЛАктриса
Фран
Лебовиц
- ОЛАктёр
Оскар
Левант
- МБПродюсер
Маргарет
Бодд
- ГКПродюсер
Грейдон
Картер
- ФЛПродюсер
Фран
Лебовиц
- Продюсер
Мартин
Скорсезе
- ДРМонтажёр
Дамиан
Родригез
- ЭКОператор
Эллен
Кёрас