Framing John DeLorean
Wink
Фильмы
Framing John DeLorean

Framing John DeLorean (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Framing John DeLorean
Документальный, Биография105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Каким был настоящий Джон ДеЛореан? Для кого-то он был личностью, навсегда изменившей автомобильную индустрию. Но для многих он так и остался мошенником.

Страна
США
Жанр
Драма, Документальный, Биография
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb