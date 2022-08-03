Framing John DeLorean (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Framing John DeLorean
Документальный, Биография105 мин18+
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О фильме
Каким был настоящий Джон ДеЛореан? Для кого-то он был личностью, навсегда изменившей автомобильную индустрию. Но для многих он так и остался мошенником.
СтранаСША
ЖанрДрама, Документальный, Биография
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДАРежиссёр
Дон
Аротт
- ШМРежиссёр
Шина
М. Джойс
- Актёр
Алек
Болдуин
- ДЧАктёр
Джош
Чарльз
- Актриса
Морена
Баккарин
- ДУАктёр
Дин
Уинтерс
- Актёр
Майкл
Рисполи
- ДЭАктёр
Дэна
Эшбрук
- ДДАктёр
Джейсон
Джонс
- ДКАктёр
Джош
Кук
- УХАктёр
Уильям
Хилл
- ТАПродюсер
Тамир
Ардон
- ДАПродюсер
Дон
Аротт
- ШМПродюсер
Шина
М. Джойс
- НСПродюсер
Ник
Спайсер
- ДФМонтажёр
Дэмиен
Фентон
- ДАОператор
Дон
Аротт