Форт Блисс
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Форт Блисс (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Fort Bliss
Драма, Военный105 мин18+

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О фильме

Вернувшись домой после длительной службы в Афганистане, медик армии США и мать одиночка пытается восстановить свои отношения с ее сыном.

Страна
США, Турция
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Форт Блисс»