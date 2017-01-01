Фобия
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Фобия

Фобия (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Haunted
Ужасы, Триллер78 мин18+

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О фильме

Кэтрин получает в наследство от отца семейное поместье в норвежской глуши. Прибыв на место, чтобы подготовить дом к продаже, женщина попадает в круговорот мистических событий. Она пытается разобраться в происхождении темных сил, населяющих особняк, чтобы сделать его пригодным для жизни.

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Страна
Норвегия
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фобия»