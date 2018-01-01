Wink
Фильм со мной в главной роли
Актёры и съёмочная группа фильма «Фильм со мной в главной роли»

Режиссёры

Иэн Фитцгиббон

Ian Fitzgibbon
Режиссёр

Актёры

Дилан Моран

Dylan Moran
АктёрPierce
Марк Доэрти

Mark Doherty
АктёрMark
Кит Аллен

Keith Allen
АктёрJack
Эми Хубермэн

Amy Huberman
АктрисаSally
Эшлинг О’Салливан

Aisling O'Sullivan
АктрисаPolicewoman
Нил Джордан

Neil Jordan
АктёрDirector
Джонатан Риз Майерс

Jonathan Rhys Meyers
АктёрPierce 2
Дэвид О’Доэрти

David O'Doherty
АктёрDavid
Эйлин Колган

Eileen Colgan
Актриса
Нейли Конрой

Neilí Conroy
АктрисаFrances

Сценаристы

Марк Доэрти

Mark Doherty
Сценарист

Продюсеры

Алан Молони

Alan Moloney
Продюсер

Художники

Сара Кингстон

Sarah Kingston
Художница