Фатеич и море (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Главного героя документального фильма зовут Геннадий Фатеевич Подкорытов, или просто Фатеич для близких и друзей. Фатеич – рыбак, который, как и многие в дальневосточном регионе, занимается марикультурой – разведением различных водорослей, моллюсков, рыб в условиях морских ферм.



Каждодневный труд Фатеича заключается не только в заботе о живности, но и с нелёгкой борьбой за существование маленького предприятия. Основной проблемой для местных является браконьерство, которые ставит под угрозу всё развитие промысла в регионе.



Сам Фатеич работает на острове Рикорда, который расположен в живописном заповедном месте, оторванном от цивилизации большой земли. Однако нелёгкий труд всей семьи главного героя отражает глубинную философскую идею бытия на фоне впечатляющей своей красотой и мощью природы.



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