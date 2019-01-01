Фатеич и море
Wink
Фильмы
Фатеич и море

Фатеич и море (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.52019, Фатеич и море
Документальные73 мин16+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Главного героя документального фильма зовут Геннадий Фатеевич Подкорытов, или просто Фатеич для близких и друзей. Фатеич – рыбак, который, как и многие в дальневосточном регионе, занимается марикультурой – разведением различных водорослей, моллюсков, рыб в условиях морских ферм.

Каждодневный труд Фатеича заключается не только в заботе о живности, но и с нелёгкой борьбой за существование маленького предприятия. Основной проблемой для местных является браконьерство, которые ставит под угрозу всё развитие промысла в регионе.

Сам Фатеич работает на острове Рикорда, который расположен в живописном заповедном месте, оторванном от цивилизации большой земли. Однако нелёгкий труд всей семьи главного героя отражает глубинную философскую идею бытия на фоне впечатляющей своей красотой и мощью природы.

Фатеич и море смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

5.6 IMDb