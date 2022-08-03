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Фантомас против Скотланд-Ярда

Фантомас против Скотланд-Ярда (фильм, 1966) смотреть онлайн

1966, Fantômas contre Scotland Yard
Комедия, Криминал94 мин12+

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О фильме

На этот раз злодей с тысячью лицами решает обложить данью богатейших людей мира, а взамен гарантирует им жизнь. Комиссар Жюв со своими верными друзьями, Фандором и Элен, прибывает в шотландский замок для того, чтобы встать на защиту его владельца и снова попытаться поймать Фантомаса.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Приключения, Криминал
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантомас против Скотланд-Ярда»