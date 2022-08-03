Фантомас против Скотланд-Ярда (фильм, 1966) смотреть онлайн
1966, Fantômas contre Scotland Yard
Комедия, Криминал94 мин12+
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О фильме
На этот раз злодей с тысячью лицами решает обложить данью богатейших людей мира, а взамен гарантирует им жизнь. Комиссар Жюв со своими верными друзьями, Фандором и Элен, прибывает в шотландский замок для того, чтобы встать на защиту его владельца и снова попытаться поймать Фантомаса.
СтранаИталия, Франция
ЖанрКомедия, Приключения, Криминал
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АЮРежиссёр
Андре
Юнебель
- ЖМАктёр
Жан
Маре
- Актёр
Луи
де Фюнес
- МДАктриса
Милен
Демонжо
- ФКАктриса
Франсуаза
Кристоф
- ЖКАктёр
Жан-Роже
Коссимон
- РДАктёр
Робер
Дальбан
- АДАктёр
Андре
Дюма
- РРАктриса
Рита
Ренуар
- ЖОАктёр
Жан
Озенн
- МАСценарист
Марсель
Аллен
- ПКПродюсер
Пол
Кадеак
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Дружников
- Актёр дубляжа
Владимир
Кенигсон
- ТКАктриса дубляжа
Татьяна
Конюхова
- ИКАктриса дубляжа
Ирина
Карташёва
- АПАктёр дубляжа
Алексей
Полевой
- МДХудожник
Макс
Дюи
- МГОператор
Марсель
Гриньон
- ММКомпозитор
Мишель
Мань