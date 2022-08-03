Фантомас против Скотланд-Ярда (фильм, 1966) смотреть онлайн

На этот раз злодей с тысячью лицами решает обложить данью богатейших людей мира, а взамен гарантирует им жизнь. Комиссар Жюв со своими верными друзьями, Фандором и Элен, прибывает в шотландский замок для того, чтобы встать на защиту его владельца и снова попытаться поймать Фантомаса.

