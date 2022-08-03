Фантом (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Phantom
Триллер, Драма94 мин18+
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О фильме
Капитан советской подводной лодки держит в своих руках судьбу всего мира. Вынужденному покинуть свою семью, ему приходится возглавить секретную миссию, окутанную тайной…
СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ТРРежиссёр
Тодд
Робинсон
- Актёр
Эд
Харрис
- Актёр
Дэвид
Духовны
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- Актёр
Джонатон
Шек
- ДБАктёр
Джейсон
Бех
- ДДАктриса
Дагмара
Доминчик
- ДМАктёр
Дерек
Мадьяр
- ШПАктёр
Шон
Патрик Флэнери
- Актёр
Джейсон
Грей-Стенфорд
- ТРСценарист
Тодд
Робинсон
- ДАПродюсер
Джулиан
Адамс
- Продюсер
Пен
Деншэм
- ДУПродюсер
Джон
Уотсон
- ТГМонтажёр
Терел
Гибсон
- БВОператор
Байрон
Вернер
- ДРКомпозитор
Джеф
Рона