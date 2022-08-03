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Фантом (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Phantom
Триллер, Драма94 мин18+

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О фильме

Капитан советской подводной лодки держит в своих руках судьбу всего мира. Вынужденному покинуть свою семью, ему приходится возглавить секретную миссию, окутанную тайной…

Страна
США
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb