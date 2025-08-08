Фантастическая четверка
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Фантастическая четверка

Фантастическая четверка (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, The Fantastic Four
Фантастика, Боевик18+

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О фильме

Экшен «Фантастическая четверка» — фильм 1994 года о гениальном замысле, который привел к непредвиденным и трагическим последствиям. Кино рассказывает не о выборе стать героями, а о примирении с собственной инаковостью через опасные приключения.

Группа молодых ученых во главе с Ридом Ричардсом получает шанс исследовать таинственную космическую аномалию. Миссия заканчивается катастрофой, навсегда изменившей их физическую природу и наделившей каждого уникальными способностями. Вернувшись на Землю, они не только должны научиться жить со своими новыми телами, но и справиться с угрозой со стороны бывшего соратника, чьи амбиции превратились в манию величия. Первое испытание заставляет главных героев понять, что величайшая опасность может рождаться из ошибок прошлого.

Узнать, как научная фантастика служит метафорой личной трансформации и принятия, можно, начав это кино смотреть. «Фантастическая четверка» фокусируется на тяжести бремени, которое ложится на плечи тех, кого изменила наука.

Страна
США, Германия
Жанр
Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантастическая четверка»