Фантастическая четверка (фильм, 1994) смотреть онлайн
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О фильме
Экшен «Фантастическая четверка» — фильм 1994 года о гениальном замысле, который привел к непредвиденным и трагическим последствиям. Кино рассказывает не о выборе стать героями, а о примирении с собственной инаковостью через опасные приключения.
Группа молодых ученых во главе с Ридом Ричардсом получает шанс исследовать таинственную космическую аномалию. Миссия заканчивается катастрофой, навсегда изменившей их физическую природу и наделившей каждого уникальными способностями. Вернувшись на Землю, они не только должны научиться жить со своими новыми телами, но и справиться с угрозой со стороны бывшего соратника, чьи амбиции превратились в манию величия. Первое испытание заставляет главных героев понять, что величайшая опасность может рождаться из ошибок прошлого.
Узнать, как научная фантастика служит метафорой личной трансформации и принятия, можно, начав это кино смотреть. «Фантастическая четверка» фокусируется на тяжести бремени, которое ложится на плечи тех, кого изменила наука.
СтранаСША, Германия
ЖанрСемейный, Фантастика, Боевик, Приключения
Рейтинг
- ОСРежиссёр
Олей
Сэссон
- ЙТАктёр
Йен
Триггер
- ДГАктёр
Джордж
Гейнс
- РСАктриса
Ребекка
Стааб
- ККАктёр
Карл
Киарфалио
- ЧБАктёр
Чак
Бутто
- КГАктриса
Кэт
Грин
- ДКАктёр
Джозеф
Калп
- АХАктёр
Алекс
Хайд-Вайт
- ДААктёр
Джей
Андервуд
- МБАктёр
Майкл
Бэйли Смит
- КДСценарист
Крэйг
Дж. Невиус
- Сценарист
Стэн
Ли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- ГГПродюсер
Гленн
Гарлэнд
- Продюсер
Роджер
Корман
- БАПродюсер
Бернд
Айхингер
- СРПродюсер
Стивен
Рэбинер
- МЛХудожник
Майкл
Л. Строун
- ГГМонтажёр
Гленн
Гарлэнд
- ДВКомпозитор
Дэвид
Вурст