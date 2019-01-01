Эвтаназия
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Эвтаназия

Эвтаназия (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.12019, Эвтаназия
Драмы10 мин18+

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Сюжет

Опытный следователь подозревает в убийстве врача-кардиолога. Он сомневается, так как не понимает, почему добрая интеллигентная женщина пошла на хладнокровное, продуманное убийство соперницы, к которой давно ушел ее муж. Ревность? Чувство собственности? В обмен на правду следователь предлагает информацию, которая может изменить мировоззрение потенциальной преступницы.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb