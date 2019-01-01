Эвтаназия (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.12019, Эвтаназия
Драмы10 мин18+
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Сюжет
Опытный следователь подозревает в убийстве врача-кардиолога. Он сомневается, так как не понимает, почему добрая интеллигентная женщина пошла на хладнокровное, продуманное убийство соперницы, к которой давно ушел ее муж. Ревность? Чувство собственности? В обмен на правду следователь предлагает информацию, которая может изменить мировоззрение потенциальной преступницы.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb