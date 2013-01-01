Фильм Евгений Онегин

О фильме
«Евгений Онегин» Пушкина - это попытка проникнуть в сущность русской души, понять неподдающийся трезвому анализу русский характер. Это русское общество во всех его ипостасях - наивной прелести языческой деревни и холодной чопорности высшего света. Это отважная трепетность Татьяны и игривая наивность Ольги. Это «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».
Евгений Онегин покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- РТРежиссёр
Римас
Туминас
- НВАктриса
Наталья
Винокурова
- ЕКАктриса
Екатерина
Крамзина
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- ЕКАктриса
Евгения
Крегжде
- ЮБАктриса
Юлия
Борисова
- АСАктёр
Александр
Солдаткин
- Актёр
Виктор
Добронравов
- ОМАктёр
Олег
Макаров
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- АПСценарист
Александр
Пушкин
- АЯХудожник
Адомас
Яцовскис
- ФЛКомпозитор
Фаустас
Латенас